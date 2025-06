ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NaamZBCN

PositieNo.136

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad84,568,076,380.45328

Maximale voorraad100,000,000,000

Totale voorraad99,999,358,024.64996

Circulatiesnelheid0.8456%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.007105034498396647,2025-05-30

Laagste prijs0.000692135609811539,2024-08-05

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

