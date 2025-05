WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NaamWING

PositieNo.2014

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)9.74%

Circulerende voorraad5,031,255.70998927

Maximale voorraad10,000,000

Totale voorraad7,638,124.86998927

Circulatiesnelheid0.5031%

Uitgiftedatum2020-09-15 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit140.806207937,2020-09-16

Laagste prijs0.175601963008746,2025-05-31

Publieke blockchainONT

