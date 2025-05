VICS

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

NaamVICS

PositieNo.4597

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad600,000,000

Totale voorraad600,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.99597417,2021-09-10

Laagste prijs0.02573184062491446,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

Disclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.