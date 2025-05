USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

NaamUSDC

PositieNo.7

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0188%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)22.64%

Circulerende voorraad61,049,376,468.0529

Maximale voorraad0

Totale voorraad61,049,376,468.0529

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2018-09-30 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven1 USDT

Hoogste prijs ooit2.349556378332484,2021-11-16

Laagste prijs0.8774,2023-03-11

Publieke blockchainETH

