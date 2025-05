TTM

Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.

NaamTTM

PositieNo.2569

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad80,638,601

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad996,200,000

Circulatiesnelheid0.0806%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.05069818223710805,2023-10-19

Laagste prijs0.002211006898964172,2025-05-27

Publieke blockchainBSC

