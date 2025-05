TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

NaamTADA

PositieNo.1557

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad665,873,688

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.6658%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.48655235282912385,2024-02-22

Laagste prijs0.003464445899833761,2025-04-22

Publieke blockchainEGLD

Sector

Sociale media

