SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

NaamSYL

PositieNo.1921

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad7.728.437.006,830085

Maximale voorraad10.000.000.000

Totale voorraad9.819.130.576

Circulatiesnelheid0.7728%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.01341343,2021-04-19

Laagste prijs0.0000911684627821,2025-04-20

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

