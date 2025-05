SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

NaamSUNDOG

PositieNo.485

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.38%

Circulerende voorraad997,420,606

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9974%

Uitgiftedatum2024-08-15 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.37780649048689074,2024-09-27

Laagste prijs0.027142132435398873,2025-02-03

Publieke blockchainTRX

InleidingSUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.