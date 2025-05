STORM

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

NaamSTORM

PositieNo.1709

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.67%

Circulerende voorraad116,318,986

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.1163%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.04709112881488389,2024-12-05

Laagste prijs0.012536254962051229,2025-04-16

Publieke blockchainTONCOIN

Sector

Sociale media

