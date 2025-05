SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NaamSPX

PositieNo.77

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)7.74%

Circulerende voorraad930,993,090.07

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad930,993,090.07

Circulatiesnelheid0.9309%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.7673256366431747,2025-01-19

Laagste prijs0.000002634158164523,2023-08-16

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

