SLP

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

NaamSLP

PositieNo.483

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad41,108,312,607

Maximale voorraad∞

Totale voorraad41,108,312,607

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-07-12 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.41907081,2021-05-01

Laagste prijs0.001232707453797229,2025-04-07

Publieke blockchainETH

