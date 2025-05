SABAI

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

NaamSABAI

PositieNo.1187

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.17%

Circulerende voorraad507,040,645.39753765

Maximale voorraad2,650,000,000

Totale voorraad2,650,000,000

Circulatiesnelheid0.1913%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.07280641278540681,2024-07-20

Laagste prijs0.001581266009086181,2025-04-18

Publieke blockchainETH

