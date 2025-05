RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NaamRON

PositieNo.135

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.18%

Circulerende voorraad654,239,687.9637812

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.6542%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.496934458163238,2024-03-13

Laagste prijs0.19762703891193972,2022-11-21

Publieke blockchainRONIN

Sector

Sociale media

