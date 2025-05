ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

NaamROAM

PositieNo.521

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)7.55%

Circulerende voorraad295,183,777.3783

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad998,003,314.295353

Circulatiesnelheid0.2951%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.40935268299243394,2025-03-06

Laagste prijs0.11658351811502074,2025-03-12

Publieke blockchainSOL

