Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

NaamPROPC

PositieNo.847

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.88%

Circulerende voorraad37,068,173.77722445

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad63,763,336.9999994

Circulatiesnelheid0.3706%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.341897333509249,2024-03-28

Laagste prijs0.4232764925375804,2025-03-11

Publieke blockchainETH

