ONDO

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

NaamONDO

PositieNo.38

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0007%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.76%

Circulerende voorraad3,159,107,529

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.141296331061504,2024-12-16

Laagste prijs0.0835464393634915,2024-01-18

Publieke blockchainETH

