A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

NaamOLAS

PositieNo.518

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.18%

Circulerende voorraad177,169,829.27345556

Maximale voorraad∞

Totale voorraad468,708,375.7320964

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit8.47238230882391,2024-01-03

Laagste prijs0.014833599305266324,2023-07-08

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

