NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NaamNXPC

PositieNo.172

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)139.49%

Circulerende voorraad173,294,248

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.1732%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.8393480388979015,2025-05-15

Laagste prijs1.3746442419808618,2025-05-31

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

