NCT

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

NaamNCT

PositieNo.620

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.07%

Circulerende voorraad1,885,500,782

Maximale voorraad1,885,913,076

Totale voorraad1,885,913,076

Circulatiesnelheid0.9997%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.1734247951164937,2022-01-14

Laagste prijs0.00062294,2020-12-06

Publieke blockchainETH

InleidingPolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.