The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

NaamMLT

PositieNo.1876

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.07%

Circulerende voorraad124,423,460.93

Maximale voorraad0

Totale voorraad200,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.0796724468337888,2021-11-16

Laagste prijs0.005568243264070605,2025-04-09

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

