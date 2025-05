MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

NaamMLN

PositieNo.739

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1,616.50%

Circulerende voorraad2,967,315.06865754

Maximale voorraad∞

Totale voorraad2,967,934.68432946

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-07-03 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit270.0450134277344,2018-01-04

Laagste prijs1.79671464105,2020-03-13

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

