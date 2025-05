LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

NaamLQTY

PositieNo.444

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)20.66%

Circulerende voorraad94,986,990.29447536

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.9498%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit62.974752516289335,2021-11-16

Laagste prijs0.4336891936927399,2025-04-08

Publieke blockchainETH

