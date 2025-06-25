H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

NaamH

PositieNo.306

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.77%

Circulerende voorraad2,119,259,306

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2119%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.15748596182897467,2025-06-25

Laagste prijs0.01799202366031281,2025-06-27

Publieke blockchainETH

InleidingHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.
Zoeken
Favorieten
H/USDT
Humanity
----
--
24u hoog
--
24u laag
--
24u volume (H)
--
24-uurs bedrag (USDT)
--
Grafiek
Info
Orderboek
Markttransacties
Orderboek
Markttransacties
Orderboek
Markttransacties
Markttransacties
Spot
Openstaande orders（0）
Ordergeschiedenis
Handelsgeschiedenis
Openstaande posities (0)
MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.
H/USDT
--
--
‎--
24u hoog
--
24u laag
--
24u volume (H)
--
24-uurs bedrag (USDT)
--
Grafiek
Orderboek
Markttransacties
Info
Openstaande orders（0）
Ordergeschiedenis
Handelsgeschiedenis
Openstaande posities (0)
Loading...