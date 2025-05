HANDY

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

NaamHANDY

PositieNo.1910

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad945.972.125

Maximale voorraad10.000.000.000

Totale voorraad10.000.000.000

Circulatiesnelheid0.0945%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.27980029,2020-11-25

Laagste prijs0.000179943687838329,2024-09-08

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

