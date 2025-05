GPU

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NaamGPU

PositieNo.674

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.84%

Circulerende voorraad97,899,306.2459572

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.9789%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.892095702845763,2024-04-02

Laagste prijs0.022616526503786424,2024-02-19

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

