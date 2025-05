FTT

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

NaamFTT

PositieNo.143

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)9.49%

Circulerende voorraad328,895,103.813207

Maximale voorraad0

Totale voorraad328,895,103.813207

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit85.0168524,2021-09-09

Laagste prijs0.7507604069941584,2025-04-17

Publieke blockchainETH

