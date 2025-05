FREEDOM

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

NaamFREEDOM

PositieNo.2138

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad9,939,000,000,000

Maximale voorraad10,000,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9939%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.0000360025722868,2018-12-05

Laagste prijs0.000000045691263761,2020-04-21

Publieke blockchainSOL

