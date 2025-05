DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

NaamDOGE

PositieNo.8

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0087%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.52%

Circulerende voorraad149,484,836,383.70526

Maximale voorraad∞

Totale voorraad149,484,836,383.70526

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2013-12-12 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.000559 USDT

Hoogste prijs ooit0.7375666,2021-05-08

Laagste prijs0.000085474399384111,2015-05-07

Publieke blockchainDOGE

InleidingDogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.