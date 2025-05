DKA

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

NaamDKA

PositieNo.408

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.05%

Circulerende voorraad4,686,666,667

Maximale voorraad5,000,000,000

Totale voorraad5,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9373%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.70604547,2021-03-16

Laagste prijs0.014004343218990514,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

