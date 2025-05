CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

NaamCTF

PositieNo.1812

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.03%

Circulerende voorraad4,732,977.31243817

Maximale voorraad0

Totale voorraad119,899,975.05919015

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.41153717499516,2024-04-20

Laagste prijs0.000555272760428229,2023-12-23

Publieke blockchainMATIC

InleidingA community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.