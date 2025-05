COMP

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

NaamCOMP

PositieNo.140

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)568.56%

Circulerende voorraad9,083,019.69457526

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit911.1978339,2021-05-12

Laagste prijs25.546896083024585,2023-06-10

Publieke blockchainETH

