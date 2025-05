CAT

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

NaamCAT

PositieNo.526

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad7,296,248,160,751.729

Maximale voorraad9,000,000,000,000

Totale voorraad8,099,318,110,832.141

Circulatiesnelheid0.8106%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000068714136044313,2024-12-16

Laagste prijs0.000004169382505533,2025-04-09

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

