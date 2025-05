BTS

The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

NaamBTS

PositieNo.1507

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad2.995.060.000

Maximale voorraad3.600.570.502

Totale voorraad2.995.060.000

Circulatiesnelheid0.8318%

Uitgiftedatum2014-11-05 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.916782021522522,2018-01-02

Laagste prijs0.000857770484221039,2025-04-07

Publieke blockchainBTS

InleidingThe BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.