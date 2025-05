BTC

Bitcoin is een digitaal bezit en een betaalsysteem uitgevonden door Satoshi Nakamoto, die in 2008 een gerelateerd artikel publiceerde en het in 2009 als open-source software vrijgaf. Het systeem wordt gekenmerkt als peer-to-peer; gebruikers kunnen rechtstreeks transacties uitvoeren zonder tussenpersoon.

NaamBTC

PositieNo.1

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.6364%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)286 254,56%

Circulerende voorraad19 872 312

Maximale voorraad21 000 000

Totale voorraad19 872 312

Circulatiesnelheid0.9463%

Uitgiftedatum2008-11-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,0025 USDT

Hoogste prijs ooit111970.16811007993,2025-05-22

Laagste prijs0.04864654,2010-07-14

Publieke blockchainBTC

