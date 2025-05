BOB

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

NaamBOB

PositieNo.1401

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad689,127,646,403

Maximale voorraad690,000,000,000

Totale voorraad689,127,646,403

Circulatiesnelheid0.9987%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000218963593709231,2023-05-06

Laagste prijs0.000000015403283083,2023-04-19

Publieke blockchainETH

Inleiding$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.