Avalanche is het snelste smart contracts platform in de blockchain industrie, gemeten aan de hand van de tijd tot definitieve afhandeling, en heeft de meeste validators die de activiteiten van een proof-of-stake protocol veiligstellen. Avalanche is razendsnel, kostenefficiënt en duurzaam. Elke smart contract-geactiveerde applicatie kan concurrenten overtreffen op Avalanche.

NaamAVAX

PositieNo.14

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0026%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)131.10%

Circulerende voorraad421,495,022.7402239

Maximale voorraad715,748,719

Totale voorraad456,497,722.7402239

Circulatiesnelheid0.5888%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit146.21786401299232,2021-11-21

Laagste prijs2.7888219,2020-12-31

Publieke blockchainAVAX_XCHAIN

