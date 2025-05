APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

NaamAPEX

PositieNo.770

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)7,90%

Circulerende voorraad92 838 235

Maximale voorraad500 000 000

Totale voorraad499 999 990

Circulatiesnelheid0.1856%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.8325250957583354,2024-03-27

Laagste prijs0.11245349995021983,2023-10-20

Publieke blockchainETH

