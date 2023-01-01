Så lenge du er en registrert bruker av MEXC og har sikkerhetsaktiva på spot-kontoen din, kan du fortsette med å låne.
Systemet beregner renter på daglig basis og belaster den basert på faktisk varighet på lånet, der under 1 dag beregnet som 1 dag. Merk: Renter beregnes basert på rentesatsen som vises på lånetidspunktet. Formel: Renter = lånt beløp × daglig rentesats.
Delvis tilbakebetaling støttes ikke. For eiendeler som tillater tidlig tilbakebetaling, se de spesifikke reglene for detaljer.
Lån-til-verdi-forholdet (LTV) er forholdet mellom utestående aktivaverdi og sikkerhetsverdi. Den spesifikke beregningsformelen er som følger:
LTV = utestående hovedstol og renter/sikkerhetsbeløp
Utestående hovedstol og renter = (utestående hovedstol + utestående renter + utestående forfalte renter)