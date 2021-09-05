ZIG

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

NavnZIG

RangeringNo.309

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.11%

Opplagsforsyning1,408,940,795.2396517

Maksimal forsyning1,953,940,796

Total forsyning2,000,000,000

Opplagsforsyning0.721%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.2128548,2021-09-05

Laveste pris0.00431462744251162,2023-07-13

Offentlig blokkjedeETH

