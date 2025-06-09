SKATE

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

NavnSKATE

RangeringNo.1124

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.66%

Opplagsforsyning213,706,532.70124108

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,999,978.4033984

Opplagsforsyning0.2137%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.15302029519787702,2025-06-09

Laveste pris0.032356110373889,2025-06-13

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...