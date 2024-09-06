LTT

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

NavnLTT

RangeringNo.3910

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning100.000.000.000

Total forsyning100.000.000.000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.017930813953032556,2025-09-29

Laveste pris0.001171326666446022,2024-09-06

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonLuxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

Sektor

Sosiale medier

