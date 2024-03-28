LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

NavnLNDX

RangeringNo.2185

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.68%

Opplagsforsyning14,136,571.378306

Maksimal forsyning80,000,000

Total forsyning69,260,930.472538

Opplagsforsyning0.1767%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.575063582944541,2024-03-28

Laveste pris0.05116158055352152,2025-07-21

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonLandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

