LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

RangeringNo.2277

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,19%

Opplagsforsyning81 670 180,20286393

Maksimal forsyning1 000 000 000

Total forsyning1 000 000 000

Opplagsforsyning0.0816%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.12836952512943037,2024-04-25

Laveste pris0.010083970825241912,2025-09-28

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonLightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

