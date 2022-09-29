ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

NavnISK

RangeringNo.1894

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning535,239,944.07

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning996,852,899.71

Opplagsforsyning0.5352%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6174141988689682,2022-09-29

Laveste pris0.002893097989614719,2025-09-20

Offentlig blokkjedeBASE

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

