Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

RangeringNo.271

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)7.15%

Opplagsforsyning2,119,259,306

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.2119%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.15748596182897467,2025-06-25

Laveste pris0.01799202366031281,2025-06-27

Offentlig blokkjedeETH

