HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NavnHYPE

RangeringNo.11

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0041%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)89.21%

Opplagsforsyning336,685,219

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,584,316

Opplagsforsyning0.3366%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high59.39264633883768,2025-09-18

Laveste pris3.2002764730895623,2024-11-29

Offentlig blokkjedeHYPEREVM

IntroduksjonHyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
HYPE/USDC
Hyperliquid
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (HYPE)
--
24 timers mengde (USDC)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
HYPE/USDC
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (HYPE)
--
24 timers mengde (USDC)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...