GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

NavnGSWIFT

RangeringNo.1897

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning360,769,188

Maksimal forsyning1,396,500,000

Total forsyning771,112,759

Opplagsforsyning0.2583%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.8309490782266589,2023-12-15

Laveste pris0.005076716011830877,2025-09-28

Offentlig blokkjedeARB

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...