Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

RangeringNo.312

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning13,455,101,090

Maksimal forsyning0

Total forsyning13,930,427,784

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2021-05-11 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.36330943,2021-05-12

Laveste pris0.006247679314270495,2024-11-04

Offentlig blokkjedeCSPR

Loading...