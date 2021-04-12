CRU

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

NavnCRU

RangeringNo.2187

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.78%

Opplagsforsyning14,138,569

Maksimal forsyning0

Total forsyning35,025,067.043

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high179.08981499,2021-04-12

Laveste pris0.061462288244169196,2025-07-15

Offentlig blokkjedeETH

Loading...