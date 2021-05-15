CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

NavnCLS

RangeringNo.2683

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.10%

Opplagsforsyning23,514,168

Maksimal forsyning50,000,000

Total forsyning49,763,520

Opplagsforsyning0.4702%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high6.78426524,2021-05-15

Laveste pris0.014318369227682247,2025-09-25

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...